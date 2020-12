Share Pin 2 Condivisioni

Piogge 8 dicembre, Vigili del Fuoco in azione a Canale Monterano: il ringraziamento dei cittadini soccorsi –

Ringraziamenti per il lavoro svolto ai Vigili del Fuoco di Bracciano giungono da alcuni cittadini di Canale Monterano soccorsi lo scorso 8 dicembre a causa delle forti piogge riversate sul comprensorio.

“Abitando in una casa in campagna da sola nel Comune di Canale Monterano – descrive una delle persone soccorse – il giorno 8 dicembre dal mattino ero molto preoccupata perché la forte pioggia battente stava creando molti disagi tra cui la tracimazione dei canali di scolo con l’acqua in corso di penetrazione all’interno della mia sala hobby, raggiungendo circa i 30 cm di altezza”.

“Disperata – afferma la persona nella testimonianza espressa – ho cercato di contattare qualcuno che mi potesse aiutare e dopo diverse telefonate a vari enti ho contattato i Vigili del Fuoco, i quali mi hanno rincuorato assicurandomi che quanto prima avrebbero mandato una squadra impegnata nel fronteggiare le diverse emergenze e richieste sul territorio.”

“Nel primo pomeriggio – prosegue e conclude il racconto della persona soccorsa – finalmente è giunta la squadra dei pompieri di Bracciano i quali si sono messi all’opera fin da subito per pompare via l’acqua dalla mia sala hobby, cercando di ridurre il più possibile il disagio. Sono stati molto gentili anche nei modi cercando di aiutare a salvare il salvabile ed è per questo che desidero ringraziarli pubblicamente per la loro professionalità e gentilezza, encomiabili e degni dunque di stima e affetto.”