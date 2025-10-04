Il personale in cantiere sarebbe stato visto “un solo giorno a settimana e per appena un’ora”

Piazza Prima Rosa, i cittadini di Campo di Mare vogliono chiarimenti –

Crescente preoccupazione e dispiacere sono le parole che aprono una comunicazione a firma di I Cittadini di Campo di Mare su “l’assurdità della situazione che da tempo caratterizza il cantiere di Piazza Prima Rosa”.

L’anomalia rilevata sono le effettive tempistiche di lavoro all’interno del cantiere: “un solo giorno a settimana – e per appena un’ora – come testimoniato da chi ha avuto la fortuna di incrociare gli operai”, scrivono i cittadini.

Ritmi lenti e anomalie nel cantiere di Piazza Prima Rosa a Campo di Mare

“Questo ritmo di lavoro non può essere considerato né serio né rispettoso verso i cittadini – aggiungono –, che continuano a convivere con disagi importanti nella totale assenza di trasparenza e di risultati visibili”.

Per i cittadini, il cantiere è abbandonato a sé stesso, in mano ad una gestione disorganizzata e priva di qualsiasi controllo o supervisione.

“Dopo la diffida già inviata dal Comune di Roma (Città Metropolitana di Roma Capitale, ndr) responsabile delle Ditte che hanno abbandonato il cantiere, è lecito aspettarsi un cambiamento tangibile”, scrivono.

I cittadini lamentano “una presenza sporadica e simbolica di personale in cantiere, che genera solo sfiducia e un senso di impotenza”.

Le richieste urgenti sono un cronoprogramma dettagliato e aggiornato delle attività previste; l’indicazione di quante ore/giorni settimanali effettivi sono stati dedicati finora al cantiere; una spiegazione ufficiale di queste tempistiche incomprensibili.

“In assenza di risposte concrete e immediate, saremo costretti a portare la questione all’attenzione della stampa e di altri organi istituzionali competenti”, concludono.