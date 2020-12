Share Pin 1 Condivisioni

“Teniamo molto alla riqualificazione di Piazza Domitilla”

Piazza Domitilla, uno spazio di aggregazione tutto nuovo –

Teniamo molto alla riqualificazione di Piazza Domitilla e soprattutto vogliamo che il ruolo dei giovani cittadini della nostra città sia la priorità di questo progetto”. Così l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis ha illustrato il restyling della piazza cittadina del quartiere Caere Vetus.“Siamo molto soddisfatti – ha proseguito De Santis – del progetto e, in particolar modo, dello spazio inerente l’area giochi per i più piccoli.

Verrà realizzato un parco all’avanguardia con attrezzature di ultima generazione ma soprattutto con una pavimentazione in gomma anti-trauma ricca di elementi 3D. Ci auguriamo in questa area, non appena la situazione epidemiologica Covid 19 lo permetterà, i bambini possano giocare in tutta sicurezza in uno spazio a loro misura”.“Ringrazio l’Ufficio Manutenzioni – ha concluso De Santis – che, insieme alla nostra Amministrazione, ha individuato la migliore soluzione progettuale per questa area pubblica di fondamentale importanza per il quartiere Caere Vetus”.