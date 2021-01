Share Pin 1 Condivisioni

Il consigliere regionale del M5S Devid Porrello: “Fondamentale per il futuro sostenibile della Regione”

Piano energetico regionale: iniziata la discussione in commissione –

È cominciata in commissione la discussione sul Piano Energetico Regionale, “un documento fondamentale per il futuro sostenibile della regione e le mie proposte si articoleranno su due direttrici principali”, ha commentato il consigliere regionale del M5S Devid Porrello.

“La prima che punta a far recuperare il tempo perso dal Lazio nell’implementazione e sviluppo dell’economia dell’idrogeno, che reputo fondamentale, sulla base degli studi e delle proiezioni pubblicate da enti pubblici e privati”.

“Gli emendamenti vogliono quindi dare corso alla creazione della cabina di regia, proposta già approvata nei mesi scorsi, e a tutti quei passi necessari per assumere un ruolo di capofila per tutto il sistema idrogeno nazionale”.

“La seconda linea di intervento dei miei emendamenti punta ad affrancare il Lazio dalla dipendenza da energia prodotta da fonti fossili, quindi non rinnovabili, con un elevato impatto su ambiente e salute”.

“L’esempio è Civitavecchia, con un territorio gravato per decenni da grossi impianti con pesanti emissioni e ancora oggi minacciato dall’apertura di un’ulteriore centrale a gas davanti a quella attualmente alimentata a carbone”.

“Questa è un’eventualità che va assolutamente scongiurata, visto che la città è per l’ennesima volta oggetto delle mira di chi vuole ancora produrre energia bruciando nell’atmosfera risorse limitate e inquinanti”.

“Oltre in questi due campi di azione principale le mie altre proposte mirano ad un miglioramento dell’attuale testo, con maggiore sensibilità verso tutte quelle misure tese a rendere più efficiente e meno impattante l’intero ciclo dell’energia attingendo alle best practices già in atto in altre regioni europee”.

