Per il quarto anno consecutivo, la FIPSAS rinnova la fiducia alla città portuale per le selezioni della Nazionale. Grande attesa per i portacolori locali Campidonico e Orlandi.

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) conferma il legame d’eccellenza con Civitavecchia, scegliendola ancora una volta come teatro ufficiale per le selezioni della Nazionale di pesca con Canna da Riva.

Il prestigioso appuntamento vedrà sfidarsi i 30 atleti del Club Azzurro e i 10 “Stopper”. Tra questi, riflettori puntati sulle eccellenze dell’ASD Canna da Riva: Mauro Campidonico, impegnato nel Club Azzurro, e Fabio Orlandi, in gara tra gli Stopper.

Pesca Sportiva: Civitavecchia si conferma Capitale della Canna da Riva

La competizione si articola su quattro prove: le prime due si disputeranno nelle acque di Civitavecchia, mentre le restanti due avranno luogo a settembre ad Ortona. L’ASD Canna da Riva ha espresso profonda soddisfazione, non solo per la partecipazione dei propri atleti, ma anche per il quarto mandato consecutivo come ente organizzatore. Si tratta di un riconoscimento che premia la serietà dell’associazione e la capacità ricettiva di Civitavecchia nel panorama sportivo nazionale.

La riuscita dell’evento è resa possibile dalla sinergia con i principali enti del territorio.

L’organizzazione rivolge un ringraziamento particolare a: