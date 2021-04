Share Pin 1 Condivisioni

Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio

Persona colta da malore: l’intervento dei Vigili del Fuoco

In queste ore in Via Capo di Gallo, 4 a Ostia, sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco per assistenza al 118.

Una persona al quarto piano di un’abitazione è stata colta da malore e poiché di mole imponente, è stato necessario l’intervento VF per poterla così adagiare in posizione tale da consentire l’intervento dei sanitari ed il successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Sul posto l’autoscala del distaccamento di Ostia.