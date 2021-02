Share Pin 1 Condivisioni

A bordo del rover della Nasa è espressamente citato, su una targa, il Marconi Science Park

Perseverance arriva su Marte con la sua dedica a Marconi –

Perseverance è su Marte: il rover della Nasa ha completato tutte le procedure ed ha toccato il suolo del pianeta rosso.

La missione ha lo scopo di cercare tracce di vita sul quarto pianeta del sistema solare e nell’arco dei prossimi dieci anni, tramite una staffetta di altre missioni, riporterà campioni di suolo marziano sulla Terra.

L’Italia ha un ruolo importante nello sviluppo di queste missioni spaziali.

Santa Marinella: il nome della città pronto a sbarcare su Marte

Il rover è balzato agli onori anche della cronaca locale per via di una targhetta commemorativa presente a bordo del robot spaziale, in onore di Marconi.

Per la precisione, su una targa è citato espressamente il Marconi Science Park di Torre Chiaruccia a Santa Marinella.

Anche il Sindaco della città, Pietro Tidei, ha rimarcato l’evento, sottolineando come esso fosse prestigioso per la località.

C.L.