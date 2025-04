“Torniamo al rapporto umano e non solo ad email e PEC”. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Maurizio Falconi

“Perchè non riaprire gli uffici comunali di Cerveteri come era prima del Covid?”

“Cara Sindaca,

sono felice dell’aiuto psicologico istituito presso la Farmacia Comunale N° 6, perché i cittadini hanno bisogno di essere ascoltati, avere un po’ di conforto, poter chiedere consigli. Vedo che anche lei è felice di questa lodevole iniziativa al servizio del benessere dei cittadini e me ne compiaccio. A questo proposito vorrei suggerire anche una “innovazione” (che innovazione non è), al fine di evitare che le persone si sentano abbandonate davanti a quella che si è tramutata in burocrazia matrigna e non al servizio

dei cittadini”.

“Perché non riaprire tutti gli uffici comunali come era prima del Covid? In modo tale che il cittadino ritorni a parlare con il funzionario per risolvere il suo problema: perché il rapporto tra i cittadini e gli impiegati comunali è importante, il funzionario deve essere d’aiuto al cittadino e rappresentare l’Amministrazione nel suo aspetto migliore”.

“Nei tempi remoti gli uffici erano sempre aperti, sempre pieni di gente che chiedeva, si informava etc… Era un popolo che parlava, che familiarizzava, che era solidale. Ora invece con gli uffici ai quali si può accedere solo “online” o previo appuntamento, i cittadini si sentono smarriti, abbandonati e addirittura pensano che il Comune sia contro di loro e non per loro. Le faccio un esempio: il Venerdì, giorno di mercato, giorno nel quale molta più gente viene a Cerveteri, l’Ufficio Tecnico è completamente chiuso e nemmeno risponde alle mail inviate dai cittadini per chiarimenti…le sembra indice di un Comune, di un’Amministrazione al servizio del cittadino? A me, come a tantissimi altri, non sembra proprio”.

“Torniamo al rapporto umano e non solo ad e-mail, P.e.c., ed appuntamenti presi online: perché qui, diciamocelo, non si tiene conto di tutta una fetta di cittadini, gli anziani: “nel 2024 l’indice di vecchiaia per il comune di Cerveteri dice che ci sono 185,4 anziani ogni 100 giovani” (dato tratto da https://www.tuttitalia.it/lazio/52-cerveteri/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/ ) molti non sono in grado di usare smartphone, internet etc. Allora, forse, tornare agli uffici aperti normalmente non sarebbe poi una idea così peregrina”.

“Non c’è abbastanza personale? Allora si istituisca un URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) funzionante ed efficiente, perché i cittadini sono stanchi di non sapere dove andare e/o cosa fare per risolvere i loro problemi… Sono sicuro che Lei, Sindaca, ce la metterà tutta per risolvere questa situazione, cosa questa che riporterà un

po’ di vita Cerveteri, insieme al risorgere del Commercio e del Turismo, ma questa è un’altra storia…”.

Maurizio Falconi