La decisione della giunta di Santa Marinella di riprogettare il percorso è stata necessaria a causa delle ridotte dimensione della strada ove sarebbe stato realizzato

Perazzeta, via libera alla variante dell’impianto fognario –

La Giunta Municipale di Santa Marinella ha dato il via libera alla variante progettuale per la realizzazione dell’impianto fognario in zona Perazzeta.

La variante si è resa necessaria a seguito di una rivalutazione del progetto iniziale, per la posa in opera della condotta fognaria dislocata lungo tutta Via della Perazzeta, sulla quale insiste attualmente una tubatura idrica dell’acquedotto “Olgiata-Civitavecchia” in posizione variabile rispetto all’asse stradale stesso, rendendo pertanto di non facile realizzazione la posa della fognatura di progetto su strada, di larghezza limitata.

Si è quindi reso necessario procedere ad una nuova progettazione della rete fognaria su Via della Perazzeta e le altre strade interessate dai lavori, ovvero Via Perseo, Via Orione e via delle Pleiadi, anche mediante la realizzazione di un piccolo impianto di rilancio situato all’interno del depuratore Nord.

“Un’opera fondamentale e attesa da decenni dagli abitanti della zona Perazzeta – ha dichiarato il Sindaco Tidei – finanziata completamente da Acea ATO 2 attraverso un investimento di circa 4milioni di euro. I lavori riprenderanno in brevissimo tempo, a seguito di questo ostacolo burocratico per il quale si è reso necessario intervenire al progetto iniziale con una apposita variante.

Con la stessa Acea ATO2 e gli uffici comunali preposti, stiamo verificando la fattibilità dei progetti relativi alle atre zone della città ad oggi sprovviste o dei servizi idrici e/o fognari, per elaborare e programmare gli interventi dei prossimi anni;

penso al comparto Belvedere-Colfiorito per il quale c’è già una progettazione in corso e alle zone di Castelsecco e Rimessa delle Guardiole.

Vogliamo proseguire – ha concluso il Sindaco – il grande progetto di riqualificazione e modernizzazione della città, anche e soprattutto attraverso i servizi primari essenziali, quali acquedotti e fognature, che incredibilmente ancora non sono presenti in diverse zone di Santa Marinella”.