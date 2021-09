Appuntamento sotto al Ministero della Transizione Ecologica alle 11 del 9 ottobre

“Per il Clima Fuori dal Fossile”, presenti anche le associazioni del territorio –

La manifestazione nazionale convocata davanti al Ministero della Transizione Ecologica dalla campagna nazionale “Per il Clima Fuori dal Fossile” il prossimo 9 ottobre, rappresenta un’altra occasione importante per dare forza alla battaglia che i comitati e le realtà associative del comprensorio di Civitavecchia portano avanti da anni a sostegno di un’idea di futuro senza inquinamento e per la realizzazione sul territorio di importanti progetti ad emissione zero.

Riteniamo infatti che, dopo aver ottenuto riscontri positivi in ambito comunale e regionale, le nostre proposte non stiano ricevendo la dovuta attenzione da parte del ministro Cingolani il quale, più degli altri, dovrebbe essere interessato a scongiurare la realizzazione di una nuova centrale turbogas sul nostro territorio. I segnali in questo senso non sono purtroppo positivi.

Anche se con un progetto dimezzato, Enel spinge ancora per la realizzazione della sua nuova centrale, il MiTE non ha mai dichiarato di voler rinunciare al gas come combustibile necessario a guidare la decarbonizzazione italiana e l’unica intenzione del nuovo ministro sembra essere soltanto quella di legittimare e sostenere i piani industriali dei grandi player del settore energetico.

In tutto questo, il rischio che la realizzazione di una nuova centrale a gas acuisca gli effetti della già drammatica crisi occupazionale del nostro territorio è molto concreto e ci viene confermato regolarmente da tutte quelle forze sindacali che, proprio a Civitavecchia, non hanno mai smesso di confrontarsi con noi.

Proprio per questo, visto che dal Ministero della Transizione Ecologica non si sono ancora palesate manifestazioni di interesse per le nostre rivendicazioni e soprattutto per le nostre proposte; tenuto conto che, come riportato sull’ultimo drammatico rapporto dell’IPCC, la drastica riduzione delle emissioni di gas serra è oggi più che mai urgente e imprescindibile; ritenendo necessario continuare a dialogare e a collaborare con i comitati organizzati di tantissime altre realtà italiane; aderiamo convintamente alla manifestazione del 9 ottobre e saremo presenti al presidio convocato dalla campagna nazionale “Per il Clima Fuori dal Fossile” davanti al Ministero.

Per Civitavecchia Bene Comune: Comitato S.O.L.E., Collettivo No Al Fossile, Forum Ambientalista ODV, Spazio Solidale, Friday for Future Civitavecchia, Collettivo Autonomo del Porto, Bio Ambiente Tarquinia, Il Paese che Vorrei, Città Futura, ASD Nessuno Escluso, #mirifiuto, Rete delle Associazioni, Piazza048, Europa Verde, Nature Education, Ass. Ri-Me, Extintion Rebellion.