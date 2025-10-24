PD Santa Marinella: “Continua l’impegno sul territorio, mercoledì direttivo proficuo per fare il punto sul lavoro sul lavoro portato avanti in Amministrazione Comunale”

PD Santa Marinella: “Continua l’impegno sul territorio, direttivo proficuo per fare il punto sul lavoro sul lavoro portato avanti in Amministrazione Comunale”

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa continua a lavorare con grande impegno e dedizione per rappresentare gli interessi dei cittadini, portando avanti numerose attività e iniziative finalizzate a migliorare concretamente la qualità della vita nella nostra comunità.”

Lo rende noto il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Nella giornata di mercoledì, il Direttivo del PD ha effettuato un aggiornamento sull’operato dell’amministrazione comunale e di sezione, in collaborazione con il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Amanati e la Consigliera comunale Paola Fratarcangeli, delegata ai beni storici archeologici, al castello di Santa Severa e al marketing territoriale. L’incontro, coordinato dalla Segretaria di Circolo Lucia Gaglione, ha rappresentato un’occasione di confronto costruttivo sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, sulle principali iniziative in corso e sulle strategie future, condividendo priorità e modalità operative per il bene della cittadinanza.

Tra gli impegni più significativi emerge la prosecuzione dei lavori per l’apertura del Centro Visite di Castrum Novum, destinato a diventare un punto di riferimento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale. Continuano le iniziative di marketing per la promozione del territorio, anche in questo fine settimana con “Fish&Taste”. Sul fronte della viabilità, sono previsti importanti interventi, tra cui l’apertura della strada tra Via Lazio e Via delle Colonie e l’avvio della costruzione della pista ciclopedonale, che rappresenta un passo concreto verso una mobilità sostenibile e sicura. Proseguono inoltre i lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria e la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia, affiancata dal primo asilo nido pubblico della zona. Altri interventi riguardano la ristrutturazione della Scuola Centro e la creazione di una mensa, insieme a lavori di manutenzione di marciapiedi e strade, inclusi quelli di Santa Severa, mirati ad eliminare le barriere architettoniche, l’installazione di nuove videocamere di sorveglianza e l’attivazione di un elevatore accessibile presso l’ex fungo in fase di riqualificazione. Anche i temi dei rifiuti, del decoro, della mobilità e della sicurezza stradale rientrano tra gli impegni .

Sul piano politico invece, il PD ha promosso iniziative di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, tra cui la raccolta firme a sostegno del salario minimo e della legge sullo psicologo di base, la raccolta firme contro l’autonomia differenziata. Su questi temi e tanti altri sono stati organizzati momenti di confronto e dibattito, mettendo al centro i diritti sanciti dalla Costituzione, salute, lavoro, istruzione e uguaglianza. La partecipazione al referendum sul lavoro ha rappresentato un’occasione significativa di coinvolgimento democratico, unendo forze politiche e civiche di csx e ANPI, e creando spazi di dialogo su temi cruciali come lavoro, sicurezza sul lavoro, giustizia e fragilità sociale.

Partendo da questi punti, il Circolo organizzerà a breve un’iniziativa pubblica con la partecipazione del Sindaco Pietro Tidei nell’ambito della campagna di tesseramento 2025, per illustrare ai cittadini lo stato dei progetti e le prospettive future, rafforzando il legame tra comunità locale e politica, con la presenza anche di esponenti del PD a tutti i livelli. Hanno partecipato all’incontro, Sonia Cervellin, delegata all’istruzione e a Santa Severa, Fabio Formicola, delegato al Consiglio Comunale dei giovani e allo sportello “voce del cittadino”, Antonio Spinelli, delegato alle associazioni, Chiara Pinzi, Direzione provinciale. Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, dunque, conferma così la propria volontà di lavorare con visione e determinazione per il bene della comunità, promuovendo azioni concrete e affrontando insieme le sfide future.”