PD Santa Marinella: “Approvata la nostra mozione su Gaza, soddisfazione per il risultato e amarezza per chi ha deciso di voltarsi dall’altra parte” –

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa accoglie con grande soddisfazione l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale riunitosi ieri, della mozione sul gemellaggio con Gaza City, presentata dalla consigliera del PD Paola Fratarcangeli.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Una mozione che nasce dall’impegno dei Giovani Democratici a livello nazionale e che unisce anche il nostro Comune a un percorso condiviso con decine di città italiane, a partire da Riace. Un atto politico simbolico, ma dal profondo significato umano, che esprime solidarietà a un popolo colpito da una tragedia immane e che rilancia il messaggio universale di pace e giustizia.

Ringraziamo i consiglieri di maggioranza e la consigliera di opposizione Clelia Di Liello che, con il loro voto favorevole, hanno reso possibile l’approvazione. Il Partito Democratico ha voluto dare forza all’iniziativa, invitando i Giovani Democratici di Civitavecchia a partecipare al Consiglio Comunale: la loro presenza è stata un segnale importante di partecipazione e coraggio. Significativa anche la consegna della bandiera palestinese da parte del Comitato Pro Palestina di Santa Marinella, destinata a essere esposta al Municipio.

Accanto a questa soddisfazione, tuttavia, proviamo anche profonda delusione. Da un lato per l’assenza del resto dell’opposizione, che disertando l’aula per protesta contro l’Amministrazione Comunale ha da ultimo preferito non affrontare un tema di grande rilevanza civile. Dall’altro per il voto contrario dei due consiglieri di maggioranza del gruppo politico dei“ Moderati”, accompagnato da motivazioni inconsistenti e superficiali. Un atteggiamento ancor più incomprensibile se si pensa che in diverse occasioni il PD, pur con riserve, ha sostenuto loro provvedimenti nell’interesse della città.

“Oggi convivono in noi due sentimenti: l’orgoglio per un atto che parla di umanità e solidarietà e l’amarezza per chi ha scelto di voltarsi dall’altra parte. Santa Marinella merita una politica che sappia andare oltre gli steccati ideologici quando in gioco ci sono valori universali”, dichiara Lucia Gaglione, Segretaria del Circolo PD di Santa Marinella.”