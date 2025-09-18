Offerte di Lavoro nel Lazio, L’Assessore Marongiu Invita a Consultare il Portale Regionale

LADISPOLI – L’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive con delega ai rapporti con il cittadino, Daniela Marongiu, annuncia una risorsa importante per chi cerca occupazione nel Lazio. Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio pubblicate dai Centri per l’Impiego regionali sono ora facilmente accessibili in un’unica pagina web.

“Tutte le offerte di lavoro in un solo clic”, ha dichiarato l’Assessore Marongiu. “Sul portale della Regione Lazio si trovano raccolte in un’unica pagina le ultime proposte di lavoro e di tirocinio. Il sito è intuitivo e permette di usare la barra di ricerca per filtrare le opportunità per provincia, Comune o titolo di studio. Invito tutti a consultare regolarmente la pagina, dato che le offerte vengono aggiornate in continuazione.”

La pagina web dedicata è raggiungibile all’indirizzo www.regione.lazio.it/offertedilavoro.

Questa iniziativa rende più semplice e diretto l’accesso alle opportunità professionali, fornendo un servizio utile a tutti i cittadini del territorio.