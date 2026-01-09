PD Ladispoli, contrasto all’erosione marina: “Non perdere altro tempo” –

“Due settimane fa l’Amministrazione Comunale ha dato notizia che in Primavera inizieranno i lavori per le opere di contrasto all’erosione marina.”

A dichiararlo è il Partito Democratico di Ladispoli, che in un post social afferma inoltre:

“E’ una notizia positiva anche se va registrato un notevole ritardo nei tempi di attuazione di un finanziamento Regionale di quasi 10 anni fa.

Dopo le tante esperienze nella tipologia di opere realizzate sulla nostra costa, riteniamo che le barriere soffolte (cioè non emergenti dall’ acqua), estese da Torre Flavia a Marina di Palo, potranno essere la soluzione migliore. Questo perché sono meno impattanti da un punto di vista ambientale e con una alta possibilità di ottenere i risultati previsti di ripascimento della sabbia, già ottenuti in vari tratti del nostro litorale come Palo e San Nicola.

Il ripascimento, cioè ricrescita delle spiagge, sarebbe al servizio dei residenti come dei turisti e di tutta l’ economia legata al mare.

Va comunque rilevato che nello studio e poi nel progetto delle barriere soffolte non sono state fatte valutazioni sui possibili impatti sulla linea di costa della realizzazione di un approdo, ora che il Piano Regionale dei Porti del Lazio è stato approvato.

Sarebbe opportuno che, senza perdere altro tempo, i tecnici valutassero come progettare un approdo che sia al servizio della città: a cominciare dai pescatori professionisti e dalle imbarcazioni della Capitaneria di Porto che darebbero più sicurezza a tutto il litorale.”