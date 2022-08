La vittima colpita più volte al collo e al viso. Ricercato l’aggressore

Paura a Trastevere, donna accoltellata in strada durante un litigio: è in fin di vita –

Paura a Trastevere, donna accoltellata in strada durante un litigio: è in fin di vita

Terrore a Trastevere, una donna è stata accoltellata al collo da uomo in strada, è in pericolo di vita. Tutto si è svolto in pochi minuti alle 15 in via Orti di Cesare, dietro la stazione di Trastevere. Durante una lite un uomo ha accoltellato una donna italiana di 47 anni più volte al viso, al collo, sulle braccia e all’addome.

La vittima, una senza fissa dimore, è stata trovata in una pozza di sangue. L’aggressore è scappato ed è ancora ricercato dalla polizia. La 47 enne ha un profondo taglio sul viso che parte dalla bocca. È ricoverata in condizioni molto critiche al San Camillo dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Intanto sono al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza tra via Orti di Cesare e via Portuense. Gli agenti stanno ascoltando anche alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell’accoltellamento. In particolare stanno ascoltando l’autista di un bus dell’Atac che ha assistito alla scena. “Credevo fosse stata vittima di uno scippo”, racconta l’uomo che aggiunge: “L’aggressione dovrebbe essere avvenuta alle scalette adiacenti alla stazione Trastevere, deve essere partito tutto da lì. Poi la ragazza camminando è arrivata fino al luogo dove è stata soccorsa”. “Dopo l’accoltellamento è arrivata l’ambulanza. Una ragazza dopo aver visto la macchia di sangue è svenuta”, conclude l’uomo.