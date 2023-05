Pattinaggio Velocità: Elisa Folli show, Oro per Simone Piccoli e la DEBBY ROLLER TEAM vola al secondo posto al Campionato Italiano Strada 2023

Termina anche il Campionato Italiano Strada Ragazzi ed Allievi 2023 della Federazione Italiana Sport Rotellistici, svolto sul circuito stradale “Renato Perona” di Terni dal 26 al 28 Maggio e la DEBBY ROLLER TEAM con soli 9 atleti schierati conquista la 2^ posizione nella classifica per società su 81 partecipanti, 6 medaglie individuali di cui 3 Ori e 3 Bronzi.

A dettar legge in questo Campionato Italiano è stata indiscutibilmente Elisa Folli show, che nella categoria Allieve (15 – 16 anni) conquista 3 medaglie, 2 pesantissime Medaglie d’Oro, la prima nei mt 10.000 ad Eliminazione e la seconda nei mt 5.000 a punti entrambe con distacco rispetto alle inseguitrici. La terza probabilmente nella più insperata, essendo atleta fondista, conquista la Medaglia di Bronzo nella 1 Giro Sprint (mt 450 circa).

Altre 2 medaglie per lui in questo campionato nella categoria Ragazzi (13 – 14 anni), dopo quella ottenuta a Pescara al Campionato Italiano Indoor ad inizio anno, per Simone Piccoli che questa volta conquista la sua prima Medaglia d’Oro ad un Campionato Italiano e lo fa nella mt 5.000 ad Eliminazione, il giorno dopo bissa il successo e conquista un’altra medaglia, questa volta di Bronzo nei mt 3.000 a Punti.

Un’altra medaglia nella categoria Allievi arriva dal ritorno di Francesco Marchetti, dopo oltre un anno di problematiche causate da ripetuti infortuni e un recupero di forma in tempi record, conquista la Medaglia di Bronzo nei mt 100 in corsia.

Sempre nelle prime 10 posizioni, gli atleti DEBBY hanno ottenuto un 6° posto nella Team Sprint (staffetta a due) negli Allievi con il duo Francesco Marchetti e Simone Piccoli ed un 7° posto nelle Allieve con il duo Sofia De Amicis ed Elisa Folli.

Sempre più in alto Sofia De Amicis nella categoria Ragazze, che conquista un 8^ posizione nei mt 100 in corsia.

Gli altri più indietro, ma sempre sopra la metà classifica sono: 33^ Eleonora Bocchini nella mt 5.000 a Punti, 35^ Giulia Michettoni nella 1 Giro Sprint, 35^ Beatrice Conti nella mt 3.000 a Punti, 46^ Greta Festa nella mt 5.000 a Punti, 51^ Giada Cavalli nella mt 3.000 a Punti.

I tecnici Valentina Manca e Andrea Farris rientrano entusiasti dal difficilissimo campionato appena concluso, non avendo un circuito stradale dove potersi allenare su asfalto e di grandi dimensioni come quello di Terni, pertanto preparato con grande difficoltà. Inoltre era l’unico campionato preselettivo per i prossimi Campionati d’Europa che si terranno nel mese di Luglio in Francia a Valence D’Agen, ma nonostante tutte le problematiche e conseguentemente l’enorme tensione, i ragazzi si sono allenati con professionalità ed hanno ottenuto una stagione da record.

I prossimi impegni che attenderanno gli atleti DEBBY sono il Trofeo della Repubblica che si terrà a Siena il 2 Giugno, i Giochi nazionali per Società per le categorie Giovanissimi (8 – 9 anni) – Esordienti (10 – 11 anni) che si terrà il 17 e 18 Giugno e gli Internazionali d’Italia Open ed il Campionato Italiano Maratona che si terrà dal 23 al 25 Giugno a L’Aquila.