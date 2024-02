Patrizia Piscitello, l’Hair Stylist di Civitavecchia per la terza volta a Sanremo

“Curare il look di artisti ed ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston è una responsabilità che riempie di nuovi stimoli”

Anche quest’anno, l’hair stylist Civitavecchiese Patrizia Piscitello del salone Compagnia della Bellezza, è a Sanremo, dove si sta svolgendo il Festival della Canzone Italiana.

“È la terza volta negli ultimi 3 anni e le emozioni sono sempre quelle della prima volta. Curare il look di artisti ed ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston è una responsabilità che riempie di nuovi stimoli, in un’atmosfera unica che, anche dietro le quinte, si respira a Sanremo durante i giorni della Kermesse”.

“I nomi dei personaggi di cui cureremo il look, con Salvo Filetti e i miei colleghi dell’Artistic Team di Compagnia della Bellezza, è ancora top secret, ma noi ci stiamo già preparando da un po’ per arrivare con le idee chiare. Ogni look deve essere perfetto per la morfologia della persona ma deve anche integrarsi con l’abbigliamento della serata e soddisfare le richieste di personaggi e stylist”.

Una sfida non facile, che ci spinge a metterci in gioco e dare il massimo.

“Essere chiamata nuovamente mi regala un’enorme soddisfazione, significa che il lavoro fatto negli anni passati è stato apprezzato per qualità e professionalità. È un lavoro delicato: bisogna trovare l’acconciatura giusta, che sia di tendenza ma che, soprattutto, sia in grado di portare sul palco il mood dell’artista, esprimere il suo stile e nello stesso tempo farlo sentire a suo agio”.

Dopo Sanremo, gli appuntamenti per Patrizia Piscitello non finiscono qui: si vola a Catania per lo shooting della nuova collezione Compagnia della Bellezza che sarà presentata a Marzo e partirà il progetto di formazione Wedding. Anche quest’anno infatti, L’Oreal Professional ha affidato a Compagnia della Bellezza la collezione di acconciature Sposa e l’hairstylist civitavecchiese, oltre ad aver partecipato alla creazione delle acconciature, sarà impegnata nella formazione delle acconciature sposa, in otto tappe in giro per l’Italia.

“Un periodo denso di impegni ma anche di soddisfazioni, la passione per il mio lavoro mi sostiene anche nei momenti più faticosi, spingendomi a mettere lo stesso impegno nella creazione delle collezioni, nella formazione e nel lavoro che svolgo in salone ogni giorno con le mie clienti.”