La civitavecchiese sarà con Salvo Filetti e gli altri colleghi del suo Artistic Team a lavorare dietro le quinte del Festival come official hairstylist di alcuni talent, ospiti e cantanti

Civitavecchia: Patrizia Piscitello e la sua Compagnia della Bellezza al Festival di Sanremo –

Dal 7 febbraio si riaccendono i riflettori sulla kermesse canora più attesa dell’anno e anche quest’anno, per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, Compagnia della Bellezza in partnership con il Gruppo L’Oréal sarà sponsor di Casa Sanremo.

Dal 7 all’11 Febbraio, insieme a Salvo Filetti e ai colleghi del suo Artistic Team, anche l’haristylist Civitavecchiese Patrizia Piscitello, del salone Compagnia della Bellezza, sarà con Salvo Filetti e gli altri colleghi del suo Artistic Team a lavorare dietro le quinte del Festival, come official hairstylist di alcuni talent, ospiti e cantanti.

Civitavecchia: Patrizia Piscitello e la sua Compagnia della Bellezza al Festival di Sanremo

“È una grande emozione poter lavorare nuovamente in un contesto così importante come il Festival di Sanremo! Fin da ragazzina ho sempre guardato il Festival in TV e la partecipazione dell’anno scorso è stato per me l’avverarsi di un sogno. Quest’anno il sogno continua e sono ancora più carica e pronta di dare il mio meglio, forte dell’esperienza dello scorso anno. Lavorare in questi contesti è sempre difficile: in pochissimo tempo bisogna coniugare tutti gli aspetti importanti nella scelta dell’acconciatura: morfologia del viso, stile e abito indossato, seguendo le indicazioni degli stylist personali degli artisti, con un gran caos nei camerini e senza la possibilità di fare prove: bisogna andare a colpo sicuro. È un contesto molto adrenalinico e pieno di tensione, ma le soddisfazioni sono immense!”

Durante il giorno, invece, saremo presenti nella beauty lounge di Casa Sanremo al Palafiori ad ccuparci di talent e celebrities… e sono previsti tantissimi appuntamenti con Compagnia della bellezza: ogni giorno Salvo Filetti prenderà un “caffè virtuale” in diretta live sui suoi social e insieme a un ospite a sorpresa commenterà le giornate e i look sanremesi. Salvo Filetti sarà anche ospite fisso della trasmissione “L’Italia in Vetrina” con Veronica Maya che va in

onda da Casa Sanremo ogni pomeriggio alle 15.

In tutti i saloni Compagnia della Bellezza d’Italia, compreso il nostro a Civitavecchia, sarà possibile replicare i look esclusivi ispirati al Festival di Sanremo e condivideremo sui social tutte le immagini del dietro le quinte, cercando di raccontare più da vicino ogni aspetto di questa fantastica esperienza.