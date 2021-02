Share Pin 3 Condivisioni

Patrimonio regionale Fiumicino: mercoledì 3 febbraio la firma del protocollo tra Regione e Comune –

Mercoledì 3 febbraio, alle ore 12.00 (e non alle 11 come precedentemente comunicato) presso l’area delle Terme di Matidia in via Redipuglia, si svolgerà la cerimonia della firma del protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino per la messa a disposizione dell’amministrazione comunale dell’intero patrimonio regionale presente nel territorio della Città di Fiumicino.

Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Alessandra Sartore e il Sindaco Esterino Montino.