Di Giulia Simone

Tante persone comuni e politici, uniti oggi in una manifestazione per fermare la decisione di creare al confine tra il territorio di competenza capitolina e Fiumicino una discarica per accogliere i rifiuti di Roma.

Tra i vari sindaci che hanno manifestato, anche il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“La politica è l’arte di ascoltare i territori e fare sintesi”. Spiega il Sindaco.

“Al di là della conferenza dei sindaci straordinaria, la presenza di tutti i sindaci insieme, rappresenta un segnale che non avrebbe bisogno di una conferenza per essere raccolto”

Pascucci, : “Siamo abituati alla lotta e continueremo a farlo”

“Le nostre motivazioni sono molto serie e appoggiamo anche l’idea di altri Sindaci, di farci aiutare da un legale, affinché possa rappresentarci”.

“Cerveteri ha una tradizione di tante faticose battaglie ambientali, fortunatamente tutte vinte”.

“Siamo abituati alla lotta e continueremo a farlo”.