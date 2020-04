Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Santo Padre lancia un appello per evitare che si verifichi una pandemia sociale

Papa Francesco: “Gli usurai sfruttano la pandemia”

“In tante parti si sente (che) uno degli gli effetti di questa pandemia (è) che tante famiglie che hanno bisogno, fanno la fame e purtroppo li aiuta il gruppo degli usurai: questa è un’altra pandemia, la pandemia sociale”: così Papa Francesco all’apertura della messa mattutina a Casa Santa Marta che a causa del coronavirus celebra ormai con presenza minima di fedeli e in diretta streaming.

Francesco ha ricordato le “famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e non hanno da mangiare, con figli. E poi gli usurai che prendono il poco che hanno. Preghiamo – ha detto Jorge Mario Bergoglio nella celebrazione trasmessa da Vatican News, Tv2000 e Rai2 – preghiamo per queste famiglie, tanti bambini di queste famiglie, per la dignità di queste famiglie e preghiamo anche per gli usurai: il Signore tocchi il loro cuore e si convertano”.