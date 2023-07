Paolo Delli Colli: è lui il nuovo dirigente del Commissariato di Ladispoli

Paolo Delli Colli prende il posto di Federico Zaccaria, è lui il nuovo dirigente del Commissariato di Ladispoli

Laureato in giurisprudenza e con un master in geopolitica e sicurezza globale, Paolo Delli Colli vanta un’esperienza decennale nelle questure di città importanti come Milano e Firenze. L’agente ha raccolto con grande piacere l’incarico propostogli dal dottor Belfiore, questore di Roma e, nella giornata di ieri, si è insediato come nuovo dirigente del Commissariato di Ladispoli. Delli Colli è un funzionario con grande esperienza che nell’ultimo periodo era in forza alla Polizia di Frontiera di Fiumicino.

Per lui, l’approdo a Ladispoli è anche un viaggio nei ricordi. Infatti, suo padre Dante aveva prestato servizio proprio nella città marittima. A raccontarcelo è proprio il neodirigente che, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato: “Io sono originario di qui, la mia famiglia è qui dagli anni 50, mio papà lavorava già nel dell’epoca in Via Palermo. Per me è una soddisfazione, ho già diretto altri commissariati, sono stato vicedirigente a Civitavecchia, però Ladispoli è un po’ il luogo in cui sono nato e cresciuto: è la mia terra. Ho conosciuto questa città quando aveva appena 5000 abitanti. In altri luoghi probabilmente non avrei avuto la stessa soddisfazione, c’è proprio un affetto profondo. Mio padre è il motivo per cui sono in polizia, volevo imitarlo in qualche modo, è una ragione di vita”.

Sebbene l’insediamento sia arrivato solo poche decine di ore fa, il dirigente ha chiari gli obiettivi da perseguire: “Nella Ladispoli estiva c’è un notevole incremento di popolazione e proseguiremo sulla linea del collega Zaccaria. Continueremo i controlli affinché ci sia un ordinato divertimento per tutti senza eccessi che possano danneggiare la sicurezza. Seguiremo la linea di orientamento della questura”.