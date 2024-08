Paolacci sull’abbandono del cimitero Sasso: “Promesse al vento, dove sono gli interventi che aveva sbandierato il sindaco?”

Degrado al cimitero di Sasso, nelle colline di Cerveteri.

Nel camposanto, infatti, sono visibili spaccature delle pareti e lastre staccate, con tanta amarezza di residenti e famigliari, arrabbiati per lo scenario che hanno davanti ai loro occhi, quando si recano a trovare i propri cari.

A denunciare, ancora una volta, a distanza di un anno, è il consigliere Gianluca Paolacci, che critica duramente l’operato del governo cerite.

“Dopo mozioni e appelli da parte mia, sembrava che la questione fosse arrivata a una soluzione. Invece, a malincuore, non ci sono stati interventi, quantomeno minimi per rendere in sicurezza il cimitero. Si era parlato di stanziamenti, ad oggi ci sono parole al vento, di fatti, zero. Pensano a come ricompattarsi per continuare a governare, solo per meri scopi personali, della gente non gliene frega nulla. Altrimenti, come si spiega che un cimitero possa trovarsi nelle condizioni in cui versa. Per fortuna che ci sono i dipendenti della Multiservizi, che tanto fanno per garantirci un cimitero pulito”.