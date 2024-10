Paolacci elogia il corridore di Cerveteri Santiago Ferraro. ” Un bel passo in avanti, siamo orgogliosi di te. Speriamo di vederti al Giro d’Italia”

” Facciamo i complimenti a Santiago Ferraro per il suo traguardo raggiunto, di arrivare in un team professional. E’ la prima volta per la storia ciclistica della nostra città “. Sono le parole del consigliere comunale di Cerveteri, Gianluca Paolacci , che ha espresso parole di elogio in favore del 18enne cerite, che dopo qualche anno nei dilettanti, in forza al Team Coratti di Roma, è passato a un team tra i più forti d’Italia. ” Speriamo di vederlo a breve al Giro d’Italia, ne saremo orgogliosi. E’ un ragazzo che merita, ha la stoffa per diventare un grande campione”.

Fa.No.