“Palude di Torre Flavia, i grillini se ne ricordano a Carnevale”

Il movimento civico Cuori ladispolani duri contro il sopralluogo della scorse settimana del delegato di Città Metropolitana alle Aree Protette e al mancato invito dell’amministrazione al sopralluogo

Niente amministrazione comunale al sopralluogo della scorsa settimana alla Palude di Torre Flavia da parte del neo delegato di Città Metropolitana alle Aree Protette.

A denunciare il mancato coinvolgimento dell’ente comunale è il Movimento civico Cuori ladispolani.

“Con la mascherina da ambientalisti, dopo anni di latitanza, ecco riaffacciarsi a Carnevale i grillini ladispolani che improvvisamente si ricordano del problema Palude e tornano sconclusionatamente a parlarne”.

“Con un nuovo delegato nominato dalla città metropolitana, lo scorso venerdì, abbiamo assistito ad una sfilata a Torre Flavia nella quale dichiarano di aver proceduto … “… ad un giro esplorativo per osservare e capire lo stato di salute della palude, si è fatto il punto sui progetti previsti per realizzare una nuova pista ciclabile che possa unire i due comuni e valorizzare la palude stessa…””.

“Dunque, per loro stessa ammissione, vanno a vedere qualcosa che non conoscono, non si accorgono dei problemi strutturali del sito e propagandano una pista ciclabile della quale non si conosce ancora l’ipotetico tracciato”.

“Questa iniziativa, alla quale è bene precisarlo, non è stato inviato né il Sindaco di Ladispoli, alcun assessore, né il consigliere delegato alle aree protette, avrebbe dato modo all’amministrazione di Ladispoli di ricordare a coloro che parlano di “valorizzazione” della Palude che, prima di pensare al suo sfruttamento, è necessario risolvere i problemi strutturali che minacciano l’esistenza stessa di questo bene comune dal grande valore ambientale”.

“L’erosione della duna primaria è costante e, da quando è stata abbandonata l’attività di piscicoltura, la mancata manutenzione dei canali e del sistema di regimentazione delle acque è causa di continue tracimazioni della palude verso il mare, attraverso varchi che costituiscono, al tempo stesso, una pericolosa via di ingresso dell’acqua salata durante le mareggiate”.

“Anche se non compete al Comune di Ladispoli, numerosi e continui sono gli interventi che l’amministrazione mette in atto per preservare la Palude da questi problemi, l’ultimo risale a giovedì 5 febbraio, il giorno prima del sopralluogo in cui gli sprovveduti grillini hanno scambiato l’apertura del canale di troppo pieno della Palude per un ostacolo alla loro passeggiata”.

“Ma non pretendiamo che i pentastellati ladispolani arrivino a capire tanto, l’importante è che si limitino alla politica delle chiacchere che stanno mettendo in atto da quando sono apparsi sulla scena locale, perché con questi presupposti una loro azione sarebbe devastante”.

