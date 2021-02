Share Pin 1 Condivisioni

Scontro tra le due squadre al vertice della classifica del girone L1

Pallavolo B2 femminile, battuta d’arresto per la CivitaLad –

Una gara equilibrata, impegnativa e dall’esito incerto, quella che si è svolta Al Palamarina di Grosseto dove si sono confrontate le due squadre in testa alla miniclassifica del girone L1.

Alla Margutta CivitaLad resta comunque il rammarico di non essere riuscita a chiudere l’incontro quando ne ha avuto la possibilità.

Una gara che è stata una prova generale per confrontarsi con un livello tecnico che potrebbe rappresentare proprio quello necessario per mantenere vive le ambizioni e le aspettative di un gruppo che vuole ancora migliorare.

La sintesi

La CivitaLad scende in campo con Ceresi in palleggio, Grossi opposto, Bochagova e Fabeni a banda, De Arcangelis e Gismondi al centro, Esposito libero.

A disposizione: Belli, Baffetti, Sorrentino, Macci, Anniballi, Catanesi e Lucente.

Nel primo set la CivitaLad stenta ad esprimere il suo gioco abituale e subisce invece l’aggressività delle padrone di casa che se lo aggiudicano con il parziale di (25-20).

Nel secondo set la musica sembra diversa; sul (5-8) è il Grosseto a chiamare il primo time out, poi ancora sul’(11-18), ma il vantaggio della CivitaLad continua ad incrementarsi sotto i colpi di Fabeni e Grossi ed il set si chiude con il parziale di (15- 25).

Nel terzo set registriamo il disastroso inizio della CivitaLad (10-4) a favore delle padrone di casa che costringe il tecnico Pietro Grechi a correre ai ripari con un doppio cambio.

Al posto di Ceresi e Fabeni inserisce Catanesi e Macci nella speranza di risvegliare gli animi assopiti.

Inizia così un lento e progressivo recupero che si completa con la bella fast della De Arcangelis sul pari 16.

Poi è un susseguirsi di bordate operate anche dalla Bochagova, rimasta un po’ in ombra nella fase iniziale della gara. Il set se lo aggiudica così la Margutta (18-25).

Come sempre accade in questi casi ci si aspetta la rabbiosa reazione delle avversarie, ma questa volta il quarto set ripropone un inizio in linea con il set precedente.

Le laziali vanno subito in vantaggio (5-8), (6-10) e la manovra sembra ancora fluida.

Il tempo infinitesimale di due ricezioni sbagliate ed arriva il 10 pari.

La ritrovata determinazione delle padrone di casa mette così in difficoltà la Margutta CivitaLad che si disunisce e non riesce più a ritrovare la sua fluidità di manovra.

Il quarto set si chiude (25-20) ed il tie break purtroppo mantiene il trend del set precedente (15-10).

Il prossimo appuntamento è per Sabato 13 Febbraio, ore 16.00, ancora una volta in trasferta a Tivoli.