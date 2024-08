Pallacanestro Dinamo Ladispoli, arrivano due atleti che metteranno “le ali” alla squadra

Dinamo: ecco le ali per volare

Dalle parti del Palazzetto dello Sport di Via delle Primule l’aria e’ frizzantina: e non e’ solo perche’ dopo un Ferragosto infuocato le temperature sembrano finalmente essere un po’ scese… hanno appena firmato il tesseramento per la Pallacanestro Dinamo Ladispoli gli atleti Federico Guerrisi e Alessandro Pizzonia, altridue giovani ragazzi di quella Generazione Z sulla quale alla Dinamo hanno deciso di puntare per cercare di aprire un ciclo pluriennale che vedra’ via via sempre piu’ coinvolti gli attuali under del vivaio della squadra ladispolana.

Federico e Alessandro sono le Ali che mancavano in un roster che almeno sulla carta appare ormai quasi al completo: rispettivamente classe 2001 e 2000, i ragazzi provengono entrambi da Roma, ultimo campionato disputato con i colori della UISP XVIII, con entrambi che hanno maturato esperienze significative in campionati giovanili di Eccellenza e senior di livello, fino alla Serie C.

Soddisfatto il DS Andrea Ciprigno : “Ormai manca veramente poco, il 4 Settembre la squadra si radunera’ agli ordini di coach Acconciamessa, e grazie all’arrivo di Federico Guerrisi e Alessandro Pizzonia siamo riusciti a completare, o quasi, un reparto, quello delle ali, che finora era rimasto un po’ sguarnito. Ora la squadra e’ praticamente fatta, abbiamo inserito 6 giocatori nuovi a copertura di tutti i ruoli (n.d.r. oltre agli ultimi due sono gia’ arrivati Edoardo Clavarino, Lorenzo Pasquinelli, Alessandro Tiberti, Christopher Anyanwu), abbiamo tutti i nostri ragazzi, compreso il Capitano Riccardo Fois che tanto ragazzo piu’ non e’ ma che a trenta anni appena compiuti ci aspettiamo sia ancora uno dei trascinatori sul campo, ma soprattutto abbiamo ancora dei contatti in corso con qualche giocatore che stiamo cercando di portare a giocare in questo bellissimo Palazzetto di Ladispoli, sulla panchina giusta”.

Cosi Coach Carlo Acconciamessa sull’arrivo dei nuovi e sulla stagione che lo attende: “La societa’ sta puntando tutto o quasi sulla freschezza, vitalita’, energia, ma allo stesso tempo su ragazzi che a basket hanno gia’ dimostrato di saper giocare, e bene, in campionati di un certo livello. Va bene infatti correre e saltare, ma non facciamo atletica leggera, giochiamo a basket e abbiamo sempre un pallone da mettere dentro un canestro” dice sorridendo il coach “Federico e Alessandro sono entrambi ragazzi determinati che hanno tutte le qualita’ suddette, sono felicissimo di averli a disposizione perche’ penso che sono perfetti per quello che e’ il gioco che voglio provare a impostare quest’anno, un gioco dove l’intensita’ che riusciremo a esprimere sul campo sara’ il nostro fattore critico di successo”.

Una Dinamo quindi che nel prossimo campionato non vuole piu’ proporsi come semplice outsider, ma che vuole offrire spettacolo e divertimento a tutti gli appassionati.