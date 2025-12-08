Palazzo Vipereschi apre le sue porte: due giorni per scoprire la storia e la memoria di Tarquinia e affacciarsi dal balcone di Garibaldi –

L’Università Agraria di Tarquinia aderisce alle attività promozionali della Rete regionale delle Dimore storiche, promosse dalla Regione Lazio, e apre al pubblico Palazzo Vipereschi, uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico cittadino.

Sabato 13 dicembre 2025, dalle ore 16.00 alle 19.30, e domenica 14 dicembre 2025, dalle ore 9.30 alle 12.30, cittadini e visitatori avranno l’occasione di entrare in uno dei palazzi più affascinanti di Tarquinia, un tempo appartenuto alla nobile famiglia Vipereschi e oggi di proprietà dell’Università Agraria.

Oltre al suo valore architettonico e artistico, il palazzo custodisce una memoria speciale: nel 1875, per due notti, vi soggiornò Giuseppe Garibaldi, durante uno dei suoi ultimi viaggi.

Le visite saranno libere e gratuite, con la possibilità di conoscere la storia dell’edificio, le sue trasformazioni e il ruolo che ha avuto nella vita cittadina. Inoltre, sarà possibile affacciarsi al balcone dal quale, 150 anni fa, l’Eroe dei Due Mondi salutò il popolo tarquiniese che lo acclamava.

“Aderiamo con piacere all’iniziativa promossa dalla Regione Lazio per l’apertura straordinaria al pubblico delle Dimore Storiche – dichiarano il Presidente dell’Ente Alberto Riglietti e il delegato alla Cultura Silvano Olmi – l’Università Agraria di Tarquinia rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione di una fruizione consapevole e partecipata dei beni comuni.”