1 milione di euro di fondi PNRR per riaprire un centro strategico per la città

Il 1 agosto l’inaugurazione dei lavori per la riqualificazione del Palazzetto Starnoni in Via delle Palme a Bracciano, un intervento atteso e strategico per il futuro dello sport della cittadina lacuale.

Con il Sindaco Marco Crocicchi, hanno partecipato all’evento il 𝗩𝗶𝗰𝗲𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗹𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗦𝗮𝗻𝗻𝗮, la Consigliera Metropolitana Alessia Pieretti, il Capo Segreteria del Sindaco Gualtieri in Città metropolitana Emiliano Minnucci, oltre ad amministratori, tecnici, associazioni sportive e cittadini.

Si tratta di un progetto inserito nel 𝗣𝗨𝗜 Sport, finanziato con fondi del 𝗣𝗡𝗥𝗥, che restituirà alla comunità di Bracciano, nel quartiere di Bracciano nuova, un impianto moderno, sicuro, sostenibile e pronto ad accogliere atleti, scuole, famiglie e tutte le realtà sportive del territorio. Gli interventi prevedono l’ installazione del cappotto termico, la sostituzione dei serramenti esterni e del telo di copertura della tensostruttura, l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari, la ristrutturazione degli spogliatoi e un nuovo impianto di riscaldamento ad alta efficienza energetica.

Palazzetto “Starnoni”: al via i lavori per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Bracciano

“Circa un milione di euro per la riapertura di questa struttura sportiva, uno tra gli interventi strategici sostenuti da Città metropolitana per permettere di riaprire impianti altrimenti non utilizzabili. Bracciano e il contesto naturale del Lago sono una delle aree più pregiate e importanti del territorio metropolitano: scelta precisa dell’Amministrazione Gualtieri è stata quella di dare risposte prioritariamente al territorio esterno alla Capitale, sostenendo praticamente tutti i Comuni che hanno presentato progetti di riqualificazione nei due assi strategici di sport e cultura”, ha dichiarato il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

“A Bracciano un intervento fondamentale per i cittadini di tutte le età e le abilità. Capisaldi del progetto l’eliminazione delle barriere architettoniche, per permettere a tutti l’accesso alla pratica sportiva, e l’efficientamento energetico, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio. Riaprirà un impianto chiuso da anni: non solo un intervento di riqualificazione, ma un investimento sull’inclusione, sul benessere, e sul valore dello sport in termini di salute ed educazione”.

Alessia Pieretti, Consigliera metropolitana delegata allo Sviluppo economico, Attività turistiche ed Energia