Le dichiarazioni dell’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti, dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini e del Sindaco Elena Gubetti

Il Consiglio comunale di Cerveteri ha approvato all’unanimità un atto fondamentale per il prosieguo dell’iter burocratico che porterà alla realizzazione del PalaEtruria, il primo Palazzetto dello Sport nella storia di Cerveteri, per il quale l’Ente ha ottenuto un finanziamento di 3milioni di euro, il più alto in tutta Italia, all’interno del Bando Sport e Periferie e sul quale ha stanziato un ulteriore milione e mezzo di euro.

Un atto presentato in maniera congiunta dagli Assessori Matteo Luchetti e Manuele Parroccini, rispettivamente Assessore alle Opere Pubbliche e Assessore allo Sport, predisposto insieme all’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri.

Soddisfatto Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Un progetto dall’importo totale di 4milioni e mezzo di euro per realizzare un Palazzetto di primo ordine in tutto il territorio regionale. L’area individuata per la sua realizzazione è quella limitrofa il Campo Enrico Galli, unica scelta possibile e consentita, dovuta dal fatto che nel nostro piano regolatore era già riservata alla realizzazione di impianti sportivi. Essere giunti a far riconoscere il pubblico interesse del progetto in Consiglio è frutto di un lavoro di squadra importante, che mi ha visto operare in maniera congiunta con Manuele Parroccini, Assessore allo Sport, e con gli uffici. Ci tengo con l’occasione a ringraziare i Dirigenti Manuela Lasio e Fabrizio Bettoni e tutto l’ufficio Opere Pubbliche che con diligenza e straordinaria disponibilità hanno affiancato l’amministrazione nella presentazione del progetto”.

“Dopo mesi di lavoro intenso – dichiara l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini – è stata approvata la delibera che attesta l’interesse pubblico dell’opera. Siamo perfettamente consapevoli che il percorso non è terminato. Siamo ancora in Conferenza dei Servizi e la strada è lunga, ma quella di ieri rappresenta una tappa fondamentale. Sorgerà una struttura moderna, pensata per accogliere tutte le discipline sportive senza esclusioni, con particolare attenzione all’inclusione e all’accessibilità. Un centro di ritrovo sportivo e di aggregazione che auspico, possa divenire in futuro anche palcoscenico di tornei e rassegne nazionali ed internazionali dello sport. Personalmente, oltre ai ringraziamenti espressi dal collega Matteo Luchetti, con il quale ho trovato una profonda sinergia sull’argomento, ci tengo a fare un ringraziamento speciale a tutto l’Ufficio Sport e Cultura del nostro Comune: il loro lavoro e la loro disponibilità sono state preziose per il raggiungimento dell’obiettivo”.

Commenta il voto unanime del Consiglio e il riconoscimento del pubblico interesse del progetto anche Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri: “Quello relativo al PalaEtruria è solamente uno dei tantissimi finanziamenti che in questi anni il Comune di Cerveteri si è aggiudicato sotto la mia Amministrazione. Non soltanto siamo risultati aggiudicatari di contributo, ma ci siamo classificati al primo posto in tutta Italia, sinonimo di un lavoro davvero egregio da parte di tutto l’apparato comunale. Nessuno, nel corso della storia di Cerveteri, aveva mai progettato e ottenuto fondi per realizzare il Palazzetto dello Sport. Ringrazio dunque con l’occasione gli Assessori Matteo Luchetti e Manuele Parroccini, che sin dal primo istante hanno creduto fortemente in questo progetto, i Dirigenti Fabrizio Bettoni e Manuela Lasio e tutti gli uffici coinvolti in fase di predisposizione del progetto. A loro tutti, davvero grazie!”