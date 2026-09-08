Pagliuca, il cuore del Cerveteri: «A Ladispoli per vincere»

“Non possiamo deludere i nostri tifosi che saranno il dodicesimo in campo”

Per Manuel Pagliuca, cerveterano d’adozione, quella di domenica non sarà una gara come le altre. Per molti anni ha giocato a Ladispoli, vestendo la maglia tirrenica anche in Serie D e vivendo da protagonista diverse stagioni.

Ora tornerà da avversario e tutti sperano che possa lasciare il segno. L’attaccante verdeazzurro è reduce dal gol realizzato contro l’Anguillara e da una prestazione maiuscola, che ha acceso le aspettative dei tifosi. I sostenitori del Cerveteri confidano in lui, ma Pagliuca mette davanti a tutto il risultato della squadra.

«Non conta se segna Pagliuca, dobbiamo vincere. Mi auguro che si riesca nell’impresa, visto che il Cerveteri non vince a Ladispoli da 35 anni».

Una sfida complicata, contro un avversario che Pagliuca conosce bene e che considera ben organizzato.

«Il Ladispoli è una squadra organizzata, lo siamo anche noi. Ho visto una squadra unita, compatta e resiliente».

L’ultima gara ha dato risposte importanti, anche se le condizioni climatiche hanno reso tutto più difficile.

«Giocare con questo caldo, onestamente, non è stato agevole. Serve concentrazione per domenica, non abbasseremo la guardia».

Infine, l’appello ai tifosi del Cerveteri, chiamati a sostenere la squadra in una partita particolarmente sentita:

«Saranno in tanti, fatevi sentire. Sarete il nostro dodicesimo uomo».

Una sfida che per Pagliuca avrà dunque un sapore particolare, tra ricordi del passato e la voglia di regalare al Cerveteri una vittoria che manca a Ladispoli da ben 35 anni.