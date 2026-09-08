Civitavecchia, scomparso un ragazzo di 13 anni: l’appello per ritrovare Emir Alfonso Liquori

CIVITAVECCHIA – Sono ore di apprensione per la scomparsa di Emir Alfonso Liquori, 13 anni, di cui non si hanno più notizie dal 7 settembre 2026.

Il giovane si sarebbe allontanato da una struttura di Civitavecchia. L’associazione Penelope – Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse ODV ha diffuso un avviso di ricerca, invitando chiunque possa avere informazioni utili a segnalarle tempestivamente.

Emir è descritto come un ragazzo alto circa 1,70 metri, dalla corporatura magra ma robusta, con capelli rossi e pelle molto chiara. Al momento dell’allontanamento indossava una maglietta bianca e pantaloncini rossi. Secondo quanto riportato nell’avviso, non aveva con sé né documenti né denaro.

L’attenzione è rivolta in particolare a Civitavecchia e alle stazioni ferroviarie, agli autobus, alla metropolitana e agli ospedali, dove potrebbero esserci elementi utili alle ricerche.

L’appello è rivolto a tutti: chiunque abbia visto Emir o disponga di informazioni sulla sua possibile presenza è invitato a non esitare a segnalarlo alle autorità.

Per informazioni o eventuali avvistamenti è possibile contattare il Pronto Penelope al numero 339 6514799 oppure il 112.

Ogni segnalazione può essere importante.