Ostia, scoppia l'incendio e rimangono intrappolati in casa: coppia di anziani salvata dai Vigili del Fuoco

Ostia, 19 febbraio 2024 – Alle ore 15.37, la Squadra Operativa ha inviato in via Gaspare Balbi n.21, a Roma, la squadra Vigili del fuoco di Ostia (13/A) con in supporto l’autoscala (AS13) e il carro autoprotettori, per l’incendio di un’unità immobiliare indipendente, strutturata su tre livelli.

Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno tratto in salvo due persone rimaste intrappolate all’interno dell’abitazione (moglie e marito di 77 e 83 anni) lievemente intossicate per inalazioni da fumo. Il personale del 118 presente sul posto, ha provveduto in via cautelativa, a trasportarli presso l’ospedale Grassi di Ostia.