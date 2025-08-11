L’opera a firma di “Flipped Prof” presto visibile in un documentario per Canale 10, a cura del giornalista Andrea Contorni

Ostia, il Castello di Giulio II rivive in 3D grazie a Marco Mellace

di Marco Di Marzio

Il fascino del Medioevo e del Rinascimento torna a vivere a Ostia grazie a un’opera di ricostruzione digitale che ha riportato il Castello di Giulio II al suo splendore originario. L’autore è Marco Mellace, conosciuto a livello internazionale come Flipped Prof per il suo approccio innovativo alla didattica, basato sull’uso creativo delle tecnologie informatiche.

L’iniziativa rappresenta un nuovo e importante contributo alla valorizzazione del patrimonio storico di Ostia. Mellace, che nella vita quotidiana è insegnante di sostegno presso l’ISS Luca Paciolo di Bracciano, ha scelto di dedicare le proprie competenze alla ricostruzione di luoghi simbolo della storia locale, rendendoli accessibili a tutti attraverso esperienze visive immersive.

Raccontando il suo lavoro, Mellace spiega:

Marco Mellace, in arte “Flipped Prof”

«Ho ricostruito il Castello di Giulio II a Ostia, straordinaria fortificazione rinascimentale voluta dal pontefice come forte di frontiera e punto di controllo per navi e mercanti diretti a Roma. Ancora visibile la piccola porta d’accesso fluviale. Dopo una piena nel Rinascimento perse importanza, ma nella mia ricostruzione ho restituito l’aspetto originario, esaltando forza e solidità proprie del celebre condottiero che lo fece edificare.»

Il Castello di Giulio II, edificato nel XV secolo per volontà di papa Giulio II della Rovere, rappresentava un presidio strategico per il controllo del Tevere e delle rotte commerciali verso la capitale. Nel corso dei secoli, eventi naturali e mutamenti economici ne ridussero la rilevanza, ma la struttura rimane ancora oggi un punto di riferimento per la storia del litorale romano.

Con il titolo “CASTELLO DI GIULIO II, Ostia, ricostruzione 3d”, la ricostruzione 3D di Mellace è disponibile sul canale YouTube Flipped Prof, arrivato a contare 57 mila iscritti, oltre 2.900 video prodotti e più di 16 milioni di visualizzazioni e sarà prossimamente trasmessa all’interno di un documentario dedicato a Ostia, in onda su Canale 10 a cura del giornalista Andrea Contorni. Un’occasione per riscoprire, attraverso le potenzialità della tecnologia, un capitolo importante del passato.

