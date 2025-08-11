Manuel Bortuzzo in visita allo Six Beach House di Campo di Mare –

Giornata d’estate speciale allo Six Beach House di Campo di Mare, dove il nuotatore Manuel Bortuzzo ha trascorso alcune ore di relax tra sole, mare e sorrisi. A darne notizia sono stati gli stessi gestori dello stabilimento balneare, attraverso un post pubblicato su Instagram e accompagnato da un selfie con l’atleta.

“Grande campione e ragazzo eccezionale, grazie Manuel per aver trascorso una giornata con noi in spiaggia. Ti aspettiamo”, si legge nella didascalia, che ha raccolto decine di commenti di stima e affetto.

Bortuzzo, noto per la sua forza d’animo e la determinazione con cui ha affrontato le sfide della vita dopo il grave incidente del 2019, ha ricambiato la cordialità con disponibilità e sorrisi. La sua presenza ha reso ancora più speciale l’atmosfera dello stabilimento, punto di riferimento per chi cerca relax e buon cibo sul litorale laziale.

Un incontro semplice, ma ricco di umanità.