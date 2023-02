A Cerveteri Orsolini è ferramenta, termo idraulica, arredo bagno, pavimenti, infissi e porte

Chi dice Orsolini dice materiali edili, e molto altro. Orsolini è infatti un’azienda che vanta una lunga tradizione familiare! Una realtà che, partita come rivendita di materiali edili, nel tempo ha saputo rinnovarsi ampliando l’offerta dei prodotti. Da due anni, poi, la sede di Cerveteri e Ladispoli ha un nuovo e fornitissimo showroom in Via Aurelia km 42.400.

Superbonus: immediato sconto in fattura del 50%

Orsolini materiali edili garantisce in occasione del superbonus lo sconto del 50% direttamente in fattura anche su tutti gli articoli presenti nello showroom di Via Aurelia km 42.400.

Orsolini… non solo materiali edili

“Oggi“ racconta Marco Poggetti, responsabile della filiale di Cerveteri e Ladispoli “la società Orsolini vanta oltre trenta filiali in tutta Italia ed è in continua crescita. Il punto forte dell’attività è sempre l’edilizia pesante con merce in pronta consegna e con un ampio ventaglio di prodotti e di proposte anche sotto il profilo economico. Negli anni abbiamo ampliato e arricchito il reparto ferramenta, la termoidraulica con caldaie e condizionatori plurimarche e, inoltre, proponiamo dalle porte agli infissi, dalla rubinetteria alle mattonelle. Il nostro personale, sia in ambito professionale che privato, è altamente qualificato perché, Orsolini, punta molto sulla formazione ed ogni reparto ha un venditore specializzato, per affiancare il cliente nella scelta del prodotto giusto per le sue esigenze, guidandolo e consigliandolo nell’acquisto“.

Ferramenta, termo idraulica, arredo bagno, pavimenti, infissi e porte

All’interno di Orsolini materiali edili si lavora in sinergia: ogni reparto fornisce su materiali e prodotti una consulenza specifica che poi si interfaccia con l’altro collega per fornire al cliente un pacchetto completo. “Ci rivolgiamo sia all’impresa di costruzioni che al privato ma anche all’architetto – spiega Marco Poggetti – Sia che si voglia costruire o ristrutturare un’abitazione o semplicemente intervenire per delle migliorie o curare un dettaglio, portiamo l’attenzione ad una soluzione sempre su misura e in base alle aspettative del cliente“.

Showroom Orsolini, Via Aurelia Km 42,400 – Cerveteri

Il punto vendita Orsolini di Cerveteri e Ladispoli è presente sul territorio da 13 anni e da due anni è situato in un nuovo spazio, al km 42,400 dell’Aurelia con un gigantesco showroom. Qui si possono trovare una vasta gamma di articoli, idee e soluzioni di design per ogni esigenza. Una sala espositiva che si rinnova continuamente con le ultime proposte, i colori del momento e i nuovi materiali. E, con l’occasione del superbonus, anche per lo showroom c’è lo sconto del 50% direttamente in fattura. Orsolini è un’azienda leader del settore edilizio, che ha saputo consolidare, e mantenere nel tempo, la forza della sua competenza e professionalità!

Mettersi in contatto con Orsolini materiali edili

Telefono: 06 3209197575 | Preventivi e appuntamenti on line | Facebook: Orsolini-Cultura-della-Casa | Instagram: orsolini1880

