Il presidio, fanno sapere via social gli stessi organizzatori, si svilupperà lungo i territori di riferimento della sezione politica giovanile: Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri

Organizzata dai GD Tirreno, il 5, 6 e 12 ottobre organizzata una raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà –

di Marco Di Marzio

Organizzata dai Giovani Democratici “Tirreno”, una raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà.

Il presidio, fanno sapere via social gli stessi organizzatori, si svilupperà lungo i territori di riferimento della sezione politica giovanile.

Il calendario degli appuntamenti, con orario previsto dalle 10:30 alle 12:30, è il seguente:

Sabato 5 ottobre 2024, Santa Marinella, davanti all’Arena Lucciola in Via Aurelia 301;

Domenica 6 ottobre 2024, Ladispoli, Piazza Rossellini;

Sabato 12 ottobre 2024, Cerveteri, Piazza Aldo Moro.

Il materiale raccolto, – spiegano i GD Tirreno – che raccoglieremo sarà destinato ad associazioni che si occupano della beneficienza. Al giorno d’oggi è ancora più importante l’educazione pubblica per poter istruire i propri figli e per poter costruire una società più equa, prospera e democratica. Il diritto allo studio non è un privilegio per pochi ma consiste nel garantire eguali condizioni di partenza per studiare a tutti.