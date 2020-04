pasqua consegna a domicilio

Condividi Pin 0 Condivisioni

Un gruppo di Ristoratori del Litorale ha fatto rete creando un portale per raccogliere le ordinazioni on line: possibile ordinare a domicilio per Pasqua e Pasquetta. Si chiama Baraonda Food ed è già operativo.

Ordinazioni con consegna a domicilio. La nuova frontiera del cibo da asporto è su internet, anzi sui social. Operativo da alcuni giorni è il nuovo portale Braonda Food (www.baraondafood.it), creato su impulso dell’agenzia di comunicazione Baraonda Studio e in collaborazione con Baraondanew.it, insieme a una ventina di Ristoratori del territorio che si sono rimboccati le maniche.

Baraonda Food è un sistema di raccolta dei migliori menù on line per ordinare con consegna a domicilio: www.baraondafood.it

Pasqua e Pasquetta a casa, in famiglia: ma per mangiare si ordina a domicilio

Finita l’emergenza Cvid19, il sistema Baraonda Food resterà operativo per gestire prenotazioni, ordini e consegne anche quando i locali torneranno ad essere aperti al pubblico.

Pasqua e Pasquetta 2020, ecco una selezione dei menù con consegna a domicilio proposti dai Ristoratori di Cerveteri e Ladispoli:



Cerveteri e Cerenova

A Cerveteri, i ristoranti Molendini al Borgo, Barrel Osteria nel Borgo e Da Bibbo Osteria rivisitata, nel centro storico, e Alberto’s Pizza e La Madre Pinsa a Cerenova, garantiscono anche a Pasqua e Pasquetta la preparazione espressa e la consegna a domicilio delle proprie specialità.

Ladispoli e San Nicola

A Ladispoli, il Ristorante La Pineta e le attività del centro storico come Gran Bar Nazionale, Antica Pizzeria, Prime Frontemare Restaurant, quelle di Viale Italia come Streat Food Piadineria Artigianale, Emporio Brand Concept Store, Manhattan Café & Restaurant, Doppio Zero Pizza e MAVI’ una Dolce Pausa, hanno lanciato una variegata serie di proposte dedicate alla tradizione della Pasqua e della imprescindibile Sagra del Carciofo.

