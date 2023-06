Open day per la Carta d’Identità Elettronica: domani apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe di Cerveteri

Open day per la Carta d’Identità Elettronica

Apertura straordinaria sabato 10 giugno per l’Ufficio Anagrafe del Comune di Cerveteri. Un open day dedicato alla Carta di Identità Elettronica. Dalle ore 08:00 alle ore 13:00, tutti i cittadini residenti, previa prenotazione, potranno infatti recarsi presso l’Ufficio Anagrafe sito all’interno del Parco della Legnara per il rilascio o il rinnovo della Carta di Identità elettronica. In caso si tratti di cittadini minorenni, è obbligatoria la presenza di entrambi i genitori. Per prenotazioni, chiamare il numero 3346159990.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Una giornata di apertura al pubblico straordinaria che si rende possibile grazie alla disponibilità del personale del Servizio Demografico, che ringrazio sentitamente. L’obiettivo è quello di venire incontro alle necessità dei cittadini che hanno l’esigenza di rinnovare il proprio documento di identità, ma che per motivi di lavoro trovano difficoltà nel farlo durante la settimana. Spesso infatti capita che questi ultimi siano costretti a dover prendere dei permessi dal lavoro per rinnovare la Carta di Identità, oppure, in caso di cittadini minorenni, che questi debbano saltare un giorno di scuola. Per questo, abbiamo voluto organizzare questo open day, proprio per agevolare loro l’accesso al servizio”.

“Le modalità di fruizione del servizio sono quelle di sempre – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – i cittadini dovranno recarsi presso l’Ufficio Anagrafe muniti di Tessera Sanitaria, di una fototessera recente, della carta di identità scaduta o comunque di un documento in corso di validità e portare con se 22euro e 21 centesimi in contanti. In servizio, ci saranno due unità di personale, che saranno a disposizione della cittadinanza. L’open day ha una duplice importanza: la prima è che anche in un giorno normalmente di chiusura al pubblico, sarà possibile rinnovare la propria Carta di Identità; la seconda è che si andrà a snellire l’agenda degli appuntamenti della settimana, dimezzando dunque le liste d’attesa che in ogni caso sono già piuttosto brevi”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ringrazio il personale del Servizio Demografico, ed in particolar modo la Responsabile del Servizio la Dottoressa Manuela Ghigi e i dipendenti Daniela Rasetti e Stefano Orchi che nella giornata di sabato saranno operative allo sportello”.