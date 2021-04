Share Pin 2 Condivisioni

Il Gup ha accolto la richiesta della Procura di Palermo che accusa l’ex ministro di sequestro di persona

Open Arms, Salvini è stato rinviato a processo a Palermo –

“‘La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino’. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre”.

Con questa battuta, in un messaggio sui propri profili social, Matteo Salvini affronta la notizia del suo rinvio a giudizio per il caso della Open Arms, la nave che per giorni non poté attraccare in porto quando Salvini era ministro degli interni.

Il Gup ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di Palermo, che accusa il leader della Lega di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso dei 147 migranti a bordo della Ong catalana.

L’avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, aveva chiesto il non luogo a procedere. La prima udienza del processo si terrà il 15 settembre.