OnlyFans: crescita inarrestabile e profitti da record

Il proprietario di OnlyFans, Leonid Radvinsky, ha ottenuto un sorprendente dividendo di 522 milioni di sterline (700,1 milioni di dollari) nell’ultimo anno, mentre il sito di streaming, noto per i suoi contenuti per adulti, ha visto un incremento del numero di utenti di quasi un quarto. Come riportato da Adnkronos, questa espansione avviene in un contesto di preparativi per una possibile vendita multimiliardaria della piattaforma entro la fine dell’anno.

Secondo i bilanci recentemente depositati presso la Companies House, OnlyFans ha registrato un aumento del fatturato del 9%, raggiungendo 1,41 miliardi di dollari nel 2024 rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’anno, la piattaforma ha incassato circa 7,2 miliardi di dollari dagli abbonati, restituendo ben 5,8 miliardi di dollari ai creator. Il numero totale di account di creator è cresciuto del 13%, toccando i 4,6 milioni, evidenziando come sempre più persone stiano utilizzando OnlyFans come opportunità per guadagnarsi da vivere.

Allo stesso tempo, il numero degli account fan, ovvero di utenti che pagano per accedere ai contenuti, è aumentato del 24% a livello globale, arrivando a 377,5 milioni. Pur avendo sede e pagando tasse nel Regno Unito, l’azienda realizza gran parte del suo fatturato negli Stati Uniti. I dati rivelano anche una crescita degli utili ante imposte del 4%, pari a 683,6 milioni di dollari.

La performance finanziaria eccellente ha generato una notevole liquidità per Radvinsky, che ha ricevuto 497 milioni di dollari in dividendi da Fenix International, con ulteriori 204 milioni di dollari distribuiti tra dicembre e aprile. Keily Blair, amministratore delegato di OnlyFans, ha sottolineato come l’azienda stia continuando a crescere, diversificandosi in nuovi settori e consolidando la sua posizione nell’economia dei creator.