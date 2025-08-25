Bracciano, dal 5 al 7 settembre l’evento “Donne. Visioni, Traguardi e Segni di Rinascita” –

Bracciano ospita, dal 5 al 7 settembre, “Donne. Visioni, Traguardi e Segni di Rinascita”, un evento che intreccia arte, imprenditoria e impegno sociale. L’iniziativa, promossa e organizzata da Sportello Centro Donna – Pandora Onlus, Politiche di Genere e Rete LIA – Associazioni Femminili del Territorio, con il patrocinio del Comune di Bracciano, si svolge anche in occasione della XV edizione di Notte Donna, evento speciale dedicato all’universo femminilecon musica, spettacoli e moda, organizzato da AssoCommercianti di Bracciano.

La manifestazione debutta il venerdì 5 settembre con “Donne e Segni di Rinascita – Cena Solidale” nel Giardino del Pozzo Bianco: il suggestivo spazio, finalmente restituito alla comunitàda giugno scorso e pronto ad accogliere eventi culturali e solidali,ospiterà la cena gourmet ideata da Erbacce Lab – Cucina e Dispensa Selvatica, catering ufficiale della serata, con anche la partecipazione di chef e produttori locali.

Fortemente voluta da Sarah Bugiada, chef e patronne di Erbacce Lab, la cena vedrà il ricavato destinato a un Fondo di Emergenza per donne e madri in difficoltà economica a causa di violenza, garantendo un aiuto concreto, rapido e temporaneo. Il menu, servito a braccio, prenderà il via con ifinger food a cura diErbacce Lab eCucina ai Monti (chef Claudia Catana). A seguire il Risotto ai funghi con gelato alla ‘nduja e stracciatella dello chef Andrea Dolciotti e il secondo vegetale di Erbacce Lab: tamal di ceci di Bracciano della fattoria biologica Le Bricchiettee hojasantafornita dai Cercatori di Semi di Ardea, associazione no profit che si occupa della conservazione e distribuzione gratuita semi di ortaggi antichi e rari, dall’Italia e dal Mondo.A chiudere la serata, un dessert realizzato da Noemi Farullo, socia, pasticcera e sommelier di Percorsi al Vecchio Ponte a Bracciano,a base di ricotta di pecora di Sergio Pitzalis (L’Isola del Formaggio) e more di rovo raccolte dal team di Erbacce Lab.

Gli assaggi saranno accompagnati dai vini forniti da Cantina Morichelli e Cantine Capitani, entrambe a Trevignano Romano: a guidare gli ospiti nella scelta degli abbinamenti e delle etichette da provare saranno i sommelier della Fisar, che cura il corner enologico.

Ad arricchire e rendere gioiosa l’esperienza ci sarà anche l’intrattenimento musicale a cura di Enrico Cresci, autore, arrangiatore e musicista che vive a Bracciano e ha messo insieme per l’occasione un “super gruppo” di artisti e musicisti che suoneranno gratuitamente.

La serata porta avanti così in maniera concreta e virtuosa il tema delle connessioni, da tempo al centro dello spirito di Erbacce Lab, che ospita spesso eventi, presentazioni e vernissage di mostre di illustrazioni che hanno come filo conduttore l’elemento femminile. Non a caso, tra le volontarie che serviranno a braccio le portate della cena ci saranno anche molte delle illustratrici che hanno collaborato in passato con il locale e che saranno coinvolte anche in altre attività della manifestazione.

Nella stessa giornata, nel Chiostro degli Agostiniani è infatti in programma al mattino il vernissage della mostra “Visioni & Traguardi”, ideata e curata per la sezione illustratrici da Silvia Crocicchi, e nel pomeriggio uno spettacolo teatrale. Per tutta la durata della manifestazione, il chiostro ospiterà in esposizione le opere ispirate ai traguardi femminili e stand di imprenditrici con prodotti e servizi innovativi.

La chiusura, domenica 7 settembre, è affidata allo spettacolo teatrale “Belle si Nasce”, regia e testi a cura di Marina Garroni, con Marina Garroni ed Elisa Lambertucci, in collaborazione con Generazione Musica: un racconto in parole e musica che celebra la bellezza autentica e la forza silenziosa delle donne.

Un fine settimana che invita a emozionarsi, riflettere e sostenere la libertà femminile, in uno dei luoghi più suggestivi del borgo di Bracciano.

—–

Programma della serata“Donne e Segni di Rinascita – Cena Solidale”

5 settembre, Giardino del Pozzo Bianco, Bracciano

Ore 20:00 – Accoglienza

Presentazione del progetto e del Fondo

Cena / Finger food a cura di Erbacce Lab – Cucina e Dispensa Selvatica con il contributo di altri partner solidali.

Intrattenimento musicale dal vivo – Direzione Artistica: Enrico Cresci

Ringraziamenti

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Bracciano, Rete LIA e Centro Donna, con capofila l’Associazione Amore e Rispetto APS, che riceverà i contributi e li convoglierà nel Fondo secondo delibera dedicata consultabile sul sito del Comune di Bracciano.

Contributo di partecipazione a partire da 50 euro.

Posti limitati – si consiglia la prenotazione anticipata.

Dress code: elegante e comodo.