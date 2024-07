Tante le attività commerciali che hanno scelto di sostenere la squadra di calcio femminile della città

Ondata di nuovi sponsor per il Cerveteri Women

“L’affetto e il sostegno che i commercianti della nostra città ci stanno dimostrando è davvero importante per noi. Sapere che ci sono imprenditori di Cerveteri che hanno scelto di riporre la loro fiducia nella nostra squadra è motivo di orgoglio, una ulteriore spinta a dare sempre il nostro meglio, in ogni allenamento e in ogni partita. Scenderemo in campo con l’amore di sempre per il calcio, con passione e desiderio di onorare la maglia, i colori della città e il Campo nel quale giochiamo e soprattutto con la voglia di rendere orgogliose di noi tutte quelle persone che sin da ora hanno scelto di riporre in noi la propria fiducia”. A dichiararlo sono le calciatrici del Cerveteri Women, che in queste settimane sono impegnate in una serie di Open – Day con l’intento di ampliare e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, che le vedrà disputare il Campionato di Eccellenza Laziale.

Ondata di nuovi sponsor per il Cerveteri Women

Già numerose le attività che hanno scelto di sostenere il Cerveteri Women e che accompagneranno la squadra per l’intera stagione. Si tratta del Centro Ortopedico Andrea Vitaliti di Cerveteri, in Via Piave 11/B, del Settimanale L’Ortica del Venerdì, l’Erboristeria In Sole del Dottor Umberto Piotto, il centro estetico “L’Altra Me” di Alessia Sciarra, Isam Rosselli, Real Agent Estate Senior, agente immobiliare della Toscano di Cerveteri, il Ristorante Pizzeria Jolly di Cerveteri, storica attività del Centro Storico, il Centro Scommesse PlanetWin365 in Via Luigi Iaffei a Cerveteri e FlowerStyle di Giordano Zapicchi. Si ringrazia inoltre per l’amicizia e l’affetto Elettromix Expert (con sedi a Cerenova, Ladispoli e Civitavecchia).

“In queste settimane di Open – Day al Galli – aggiungono le calciatrici del Cerveteri Women – si stanno unendo al nostro gruppo tante nuove ragazze provenienti da diverse realtà. Al blocco storico della squadra, si stanno avvicinando nuove calciatrici con le quali abbiamo già stretto un ottimo rapporto e che siamo certe rappresenteranno un importante valore aggiunto al nostro progetto di squadra, sia da un punto di vista umano che tattico. Stiamo lavorando molto anche in questo mese di luglio in cui il calcio è privo di impegni ufficiali. Arriveremo all’inizio della stagione pronte: vogliamo disputare un grande campionato e rendere i tifosi e la città orgogliosi di noi”.