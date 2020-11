Share Pin 2 Condivisioni

Lo rende noto via social il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino: “La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge presentato dall’onorevole del PD Alessandro Zan contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale, identità di genere, sesso, genere e disabilità”

Omofobia, ok della Camera al ddl Zan. Montino: “Giornata storica per l’Italia” –

Lo rende noto via social il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino: “Oggi è una giornata molto importante per il nostro Paese. La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge presentato dall’onorevole del PD Alessandro Zan contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale, identità di genere, sesso, genere e disabilità. Una legge attesa da tantissimi anni, che la stragrande maggioranza degli altri paesi europei hanno già approvato diverso tempo fa e che rappresenta un passo di civiltà. Lo Stato deve tutelare le persone che vengono discriminate solo per ciò che sono, per chi amano, per come sono nate e deve promuovere cultura di inclusione e uguaglianza, a tutti i livelli. Le persone LGBT, le donne, le persone con disabilità sono vittime di violenze e di odio tutti i giorni. E questo fenomeno deve essere fermato. Sono orgoglioso che il nostro consiglio comunale abbia sostenuto questa legge con una mozione approvata qualche settimana fa, confermando l’attenzione per i diritti di questo Comune. Mi auguro che il Senato faccia lo stesso e che questo testo diventi legge dello Stato prima possibile.”