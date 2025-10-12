Oltre 23 milioni dalla Regione per abbattere le liste d’attesa del “Dopo di noi” e delle case-famiglia che assistono persone con disabilità

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, ha finanziato con 23,6 milioni di euro l’abbattimento delle liste d’attesa riguardanti il dopo di noi e le case-famiglia che assistono persone con disabilità.

Oltre 23 milioni dalla Regione per abbattere le liste d’attesa del “Dopo di noi”- ass. Maselli

«Un finanziamento importante, reso possibile grazie al lavoro del presidente Francesco Rocca e dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, che con la Legge di assestamento per l’esercizio finanziario 2025 avevano impegnato 20milioni per l’abbattimento delle liste d’attesa. Con un aumento di 3,6 milioni di euro, la Giunta regionale ha portato il totale a 23,6milioni, di cui circa 19 milioni destinati a Roma Capitale» ha dichiarato l’assessore Massimiliano Maselli.