Olimpiadi di Tokyo, Fioravanti: “Fiero di aver rappresentato il mio Paese”

Il campione di surf Leonardo Fioravanti commenta la sua esperienza ai Giochi Olimpici di Tokyo

“Questi anelli dietro a me hanno cambiato la storia del surf per sempre”. Leonardo Fioravanti eliminato alle Olimpiadi di Tokyo ma per il Paese e soprattutto per la sua terra, Cerveteri e per gli amici di Ladispoli è cmq un campione.

E anche l’atleta etrusco commenta la sua esperienza: “Sono fiero di aver rappresentato il mio paese alle prime Olimpiadi del surf di Tokyo 2020”.

“Non c’è bisogno di parlare della mia delusione perché tanto lo sapete come sono fatto e quanto mi è dispiaciuto”.

“Voglio solo dire GRAZIE, per il tifo che mi avete fatto, per i messaggi che mi avete mandato, per il supporto che mi avete dato e per l’energia che mi avete trasmesso anche se ero dall’altra parte del mondo”.

“Siamo un paese fiero e sono sicuro che anche se non ho portato una medaglia a casa @italiateam farà la storia”.

“FORZA ITALIA SEMPRE E vi prometto che da domani mattina in poi mi sveglierò tutti I giorni con un pensiero in mente”