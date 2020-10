Share Pin 16 Condivisioni

Il dirigente scolastico: “Vieni a trovarci e troverai multi cultura, una scuola incantevole e i nostri bambini che sono fenomenali -VIDEO

Oggi e domani Alberto Angela a Ladispoli e Agresti lo invita alla Melone –

Alberto Angela oggi e domani a Ladispoli per raccontare Caravaggio per Ulisse e il dirigente scolastico della Corrado Melone coglie l’occasione per invitarlo.

“Caro Alberto hai girato il mondo alla scoperta di altre culture, hai visitato luoghi incantevoli per scoprire misteri, hai studiato fenomeni naturali per trovare risposte”.

“Vieni a trovarci alla Melone e troverai tutte queste cose insieme: multi cultura, una scuola incantevole e i nostri bambini che sono fenomenali. Ti aspettiamo!

