Coronavirus, nel Lazio scatta questa sera il coprifuoco

Vietato uscire di casa dalle 24 alle 5 del mattino. Incremento della didattica a distanza per scuole superiori e Università

Scatterà da questa sera il coprifuoco nella Regione Lazio. Vietato uscire di casa, se non per motivi di lavoro o di comprovata necessità, dalle 24 alle 5 del mattino.

E torna, così necessaria, anche l’autocertificazione per “giustificare” il motivo per il quale non ci si trova a casa nelle ore del coprifuoco.

Novità anche per quanto riguarda la scuola.

La Regione Lazio ha disposto a partire da lunedì 26 ottobre un incremento della didattica a distanza per gli istituti scolastici di secondo grado, per il 50%, esclusi gli studenti frequentanti il primo anno.

Aumento al 75% della didattica a distanza anche per le Università, a eccezione dei laboratori scientifici e tirocini di corsi di laurea di area sanitaria.

Per il momento resta invariata invece la situazione per asili, elementari e medie dove proseguirà la didattica in presenza.