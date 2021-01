Share Pin 0 Condivisioni

Non è esclusa la proroga delle restrizioni (anche regioni gialle) fino alla scadenza del Dpcm prevista per il 15 gennaio

Nuovo vertice del governo causa Covid, allo studio nuove restrizioni

E’ prevista per oggi una nuova riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e i capi delegazione dei partiti di governo. Sul tavolo, come spiegano fonti dell’esecutivo, ci sarebbe la situazione dell’epidemia da Covid-19.

E’ sempre più vicina, infatti, la scadenza del 7 gennaio che è la data in cui dovrebbero interrompersi le misure messe in campo in occasione delle festività. I dati, non sono buoni e con l’Rt in salita un po’ ovunque il governo non esclude un ulteriore giro di vite e nuovi provvedimenti.

Alla riunione partecipano anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e i rappresentanti del Comitato tecnico scientifico.

Già martedì, quando l’Istituto superiore di Sanità esaminerà l’andamento del contagio da Sars-CoV-2, il governo potrebbe decidere di allugare le restrizioni previste durante le feste natalizie fino alla scadenza del Dpcm prevista per il 15 gennaio.