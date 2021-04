Share Pin 11 Condivisioni

Avvenuto ieri il Consiglio dei ministri: è confermato il passaggio di 14 regioni, tra cui il Lazio, in zona gialla

Nuovo DPCM: 14 regioni, tra cui il Lazio, in zona gialla

Il presidente Draghi, in seguito all’ultimo monitoraggio dell’Iss, ha firmato il nuovo decreto che consente a gran parte delle regioni di passare in zona gialla e quindi tornare ad una parvenza di normalità.

Già da lunedì 26 Aprile saranno in vigore le nuove misure adottate dal Governo; la decisione più discussa è stata quella relativa al coprifuoco: malgrado le pressioni fatte per eliminarlo o quantomeno posticiparlo, il presidente Draghi l’ha confermato dalle 22 alle 5.

Restano validi i comportamenti individuali da seguire , quali l’utilizzo della mascherina e il mantenimento della distanza e l’abitudine di igienizzare spesso le mani.

SI agli spostamenti tra Regioni

Dal 26 Aprile sono consentiti gli spostamenti tra regioni o Provincie autonome che si trovano in zone gialle o bianche; per chi possiede il pass vaccinale questa possibilità è estesa anche se si tratta di zone Gialle o Arancioni.

Dal primo Maggio saranno anche permesse le visite ad amici o parenti, senza limitazioni sul numero di persone.

La didattica, i ristoranti e lo sport: ecco cosa cambia

Dopo più di un anno che gli studenti seguono le lezioni a distanza, da lunedì fino alla fine dell’anno, anche per le scuole superiori, la didattica avverrà prioritariamente in aula.

Nuovo DPCM: 14 regioni, tra cui il Lazio, in zona gialla.

Anche per quanto riguarda le università, è previsto un ritorno alla normalità con lezioni e attività che si svolgeranno quasi del tutto in presenza.

Bar e ristoranti avranno finalmente la possibilità di rimanere aperti sia a pranzo che a cena, purchè il servizio al tavolo si svolga all’aperto.

Per quanto riguarda lo sport, già da lunedì sarà possibile praticare all’aperto ogni tipo di attività, mentre si rimanda al 15 Maggio la riapertura delle piscine all’aperto e al primo Giugno quella delle palestre.

Dal primo Giugno saranno inoltre aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi con una capienza consentita del 25% rispetto a quella massima autorizzata, comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso.

Svago e cultura

Riaprono anche cinema, teatri, sale concerto e live club, anche se con posti a sedere limitati e una capienza massima dimezzata per garantire la distanza di sicurezza.

Rispettivamente dal 15 Giugno e primo Luglio ripartono le fiere, i convegni e i congressi.

Via libera, dal primo Luglio, anche per centri termali, parchi tematici e di divertimento.

Green Pass: cos’è e a cosa serve

Il Green Pass, o pass vaccinale, è un documento che certifica l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o la negatività al virus in seguito a tampone rapido o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore; viene rilasciato su richiesta dell’interessato.

Solo chi ne è in possesso può godere della possibilità di spostarsi anche tra zone rosse o arancioni.

Il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/16679